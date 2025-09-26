James Senese ricoverato al Cardarelli quali sono le sue condizioni

Napolitoday.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Resta in condizioni critiche James Senese, leggenda della musica napoletana e internazionale, ricoverato da ieri mercoledì 25 settembre all’ospedale Cardarelli di Napoli per una grave polmonite. L’artista, 80 anni compiuti a gennaio, si trova nel reparto di Rianimazione ed è tenuto al momento in. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: james - senese

James Senese in concerto a San Giovanni Rotondo per la festa di Santa Maria delle Grazie

James Senese ricoverato al Cardarelli per una polmonite: è grave

Napoli in ansia per James Senese: il sassofonista ricoverato al Cardarelli per polmonite

james senese ricoverato cardarelliCome sta James Senese dopo il ricovero per polmonite all’ospedale Cardarelli di Napoli - Le condizioni di salute di James Senese, ricoverato in terapia intesiva da mercoledì all'ospedale Cardarelli di Napoli per una grave polmonite ... Scrive fanpage.it

james senese ricoverato cardarelliJames Senese ricoverato in ospedale: è grave - James Senese è stato ricoverato d’urgenza nella serata di mercoledì 24 settembre a causa di una infezione polmonare. Riporta quotidiano.net

Cerca Video su questo argomento: James Senese Ricoverato Cardarelli