James Comey incriminato Trump esulta | terremoto Usa

Nuovo terremoto politico e giudiziario negli Stati Uniti: James Comey,  l'ex direttore dell' Fbi che indagò su Donald Trump, è stato incriminato da un "grand jury". Il Dipartimento della Giustizia ha reso noto che Comey dovrà rispondere delle accuse di ostruzione di una inchiesta del Congresso sulla diffusione di informazioni sensibili e di dichiarazioni false. Pochi giorni fa lo stesso presidente Trump aveva sollecitato l'Attorney General Pam Bondi ad adottare misure contro i suoi nemici politici. Comey, 64 anni, era stato nominato direttore dell'Fbi nel 2013 dall'allora Presidente Barack Obama. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

