“Qualcuno a cui voglio molto bene ha detto di recente che la paura è lo strumento di un tiranno, e ha ragione. Ma io non ho paura. E spero che nemmeno voi ne abbiate. Spero invece che siate impegnati, che prestiate attenzione e che votiate come se il vostro amato Paese dipendesse da questo, come in effetti è”. Lo ha detto l’ex direttore dell’Fbi James Comey in un video su Instagram dopo che è stato incriminato da un tribunale federale della Virginia per falsa testimonianza e intralcio ai lavori del Congresso. “La mia famiglia e io sappiamo da anni che opporsi a Donald Trump ha un costo. Ma non potremmo immaginare di vivere in un altro modo. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - James Comey incriminato: l’ex direttore FBI: “Sono innocente, non ho paura”