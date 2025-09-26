James Comey ex capo dell' Fbi e rivale di Trump incriminato per dichiarazioni false e ostruzione della giustizia

Tgcom24.mediaset.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nei giorni scorsi il presidente aveva chiesto al ministro della Giustizia, Pam Bondi, di perseguire i suoi nemici, fra i quali appunto Comey. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

james comey ex capo dell fbi e rivale di trump incriminato per dichiarazioni false e ostruzione della giustizia

© Tgcom24.mediaset.it - James Comey, ex capo dell'Fbi (e rivale di Trump), incriminato per dichiarazioni false e ostruzione della giustizia

In questa notizia si parla di: james - comey

Russiagate: indagati James Comey e John Brennan, ex direttori dell’FBI e della CIA

James Comey, ex capo dell'Fbi (e rivale di Trump), è stato incriminato per dichiarazioni false e ostruzione della giustizia

james comey ex capoUsa, 'L'ex capo dell'Fbi è stato incriminato' - Comey è da anni un nemico di Donald Trump e il presidente nei giorni ... Si legge su msn.com

James Comey, ex capo dell'Fbi (e rivale di Trump), è stato incriminato per dichiarazioni false e ostruzione della giustizia - Comey è da anni un nemico di Donald Trump e il presidente nei giorni scorsi aveva chiesto al ministro della Gius ... Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: James Comey Ex Capo