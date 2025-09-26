James Comey ex capo dell' Fbi e rivale di Trump incriminato per dichiarazioni false e ostruzione della giustizia

Nei giorni scorsi il presidente aveva chiesto al ministro della Giustizia, Pam Bondi, di perseguire i suoi nemici, fra i quali appunto Comey. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - James Comey, ex capo dell'Fbi (e rivale di Trump), incriminato per dichiarazioni false e ostruzione della giustizia

In questa notizia si parla di: james - comey

Russiagate: indagati James Comey e John Brennan, ex direttori dell’FBI e della CIA

James Comey, ex capo dell'Fbi (e rivale di Trump), è stato incriminato per dichiarazioni false e ostruzione della giustizia

James Comey ex capo dell'FBI di Obama ha mentito sotto giuramento al Congresso affermando che la campagna del presidente Trump non è stata spiata dall'FBI. Pare che sarà incriminato nei prossimi giorni. - X Vai su X

TRUMP SOLLECITA L'INCRIMINAZIONE DEI SUOI RIVALI POLITICI In un post su Truth Social, il presidente ha chiesto alla procuratrice generale Pam Bondi di agire contro Adam Schiff, James Comey e Letitia James, accusando i magistrati di lentezza e manc - facebook.com Vai su Facebook

Usa, 'L'ex capo dell'Fbi è stato incriminato' - Comey è da anni un nemico di Donald Trump e il presidente nei giorni ... Si legge su msn.com

James Comey, ex capo dell'Fbi (e rivale di Trump), è stato incriminato per dichiarazioni false e ostruzione della giustizia - Comey è da anni un nemico di Donald Trump e il presidente nei giorni scorsi aveva chiesto al ministro della Gius ... Da msn.com