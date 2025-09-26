James Comey ex capo dell' Fbi e rivale di Trump incriminato | Il presidente | C' è giustizia in America lui così cattivo per il nostro Paese

Si procederò per dichiarazioni false e ostruzione della giustizia. Nei giorni scorsi il presidente aveva chiesto al ministro della Giustizia di perseguire i suoi nemici, fra i quali appunto Comey. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

James Comey, ex capo dell'Fbi (e rivale di Trump), incriminato | Il presidente: "C'è giustizia in America, lui così cattivo per il nostro Paese"

