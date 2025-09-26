James Comey ex capo dell' Fbi e rivale di Trump è stato incriminato per dichiarazioni false e ostruzione della giustizia
Nei giorni scorsi il presidente aveva chiesto al ministro della Giustizia, Pam Bondi, di perseguire i suoi nemici, fra i quali appunto Comey. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
In questa notizia si parla di: james - comey
Russiagate: indagati James Comey e John Brennan, ex direttori dell’FBI e della CIA
James Comey ex capo dell'FBI di Obama ha mentito sotto giuramento al Congresso affermando che la campagna del presidente Trump non è stata spiata dall'FBI. Pare che sarà incriminato nei prossimi giorni.
TRUMP SOLLECITA L'INCRIMINAZIONE DEI SUOI RIVALI POLITICI In un post su Truth Social, il presidente ha chiesto alla procuratrice generale Pam Bondi di agire contro Adam Schiff, James Comey e Letitia James, accusando i magistrati di lentezza e manc
Usa, 'L'ex capo dell'Fbi è stato incriminato' - L'ex capo dell'Fbi James Comey è stato incriminato dal gran giurì. Come scrive ansa.it
Russiagate: Giustizia Usa verso l’incriminazione dell’ex direttore dell’Fbi Comey - Funzionari del dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti stanno accelerando i preparativi per formalizzare accuse penali a carico dell’ex direttore del Federal Bureau of Investigation (Fbi) James ... agenzianova.com scrive