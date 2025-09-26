Jake La Furia legge i messaggi di Achille Lauro a X Factor | C'è una cosa che mi manda tutte le mattine

Durante l'ultima puntata delle Auditions di X Factor 2025, Jake La Furia approfitta di un momento di pausa per leggere i messaggi che Achille Lauro gli manda ogni mattina. La reazione del giudice: "Comincerò a farlo anche con Gabbani e Paola Iezzi". 🔗 Leggi su Fanpage.it

I giudici Achille Lauro, Jake La Furia, Paola Iezzi e Francesco Gabbani tornano a sedersi sul palco di X Factor 2025 per il secondo episodio di Audizioni, pronti a giudicare nuovi aspiranti concorrenti

