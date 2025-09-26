Italvolley De Giorgi alla vigilia della gara con la Polonia | Ecco cosa servirà
L’Italia di volley maschile domani scenderà in campo contro la Polonia per la semifinale delMondiale: l’analisi del CT Fefè De Giorgi Una vigilia importante per l’Italvolley maschile. Gli azzurri protagonisti nelle Filippine domani scenderanno in campo a Pasay City per la semifinale del Mondiale 2025. Ucraina, Argentina e Belgio sono state già sconfitte dagli azzurri che si ritroveranno sulla loro strada l’acerrima rivale della Polonia. Una sorta di sfida infinita per le due nazionali che al momento rappresentano il top della pallavolo mondiale. Le due selezioni si sono già sfidate nella finale del Mondiale 2022 (vinto dall’Italia) ma anche nelle finali degli Europei 2023 e della Nations League 2025, entrambe conquistate dalla Polonia. 🔗 Leggi su Sportface.it
