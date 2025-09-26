Italvolley De Giorgi alla vigilia della gara con la Polonia | Ecco cosa servirà

Sportface.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Italia di volley maschile domani scenderà in campo contro la Polonia per la semifinale delMondiale: l’analisi del CT Fefè De Giorgi Una vigilia importante per l’Italvolley maschile. Gli azzurri protagonisti nelle Filippine domani scenderanno in campo a Pasay City per la semifinale del Mondiale 2025. Ucraina, Argentina e Belgio sono state già sconfitte dagli azzurri che si ritroveranno sulla loro strada l’acerrima rivale della Polonia. Una sorta di sfida infinita per le due nazionali che al momento rappresentano il top della pallavolo mondiale. Le due selezioni si sono già sfidate nella finale del Mondiale 2022 (vinto dall’Italia) ma anche nelle finali degli Europei 2023 e della Nations League 2025, entrambe conquistate dalla Polonia. 🔗 Leggi su Sportface.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: italvolley - giorgi

Gargiulo trascina l'Italvolley: gli azzurri di De Giorgi piegano anche la Serbia 3-0

L’Italvolley in finale di Nations League, gli azzurri di De Giorgi battono la Slovenia: verso la prima storica medaglia

De Giorgi lancia l’Italvolley verso i Mondiali: “Egoisti per vincere, confermarsi al top non è scontato”

italvolley de giorgi vigiliaMondiali volley: De Giorgi, 'col Belgio bisogna alzare livello' - "Per battere il Belgio dovremo alzare il nostro livello. Si legge su ansa.it

La meravigliosa Italia di Fefè De Giorgi è in semifinale ai Mondiali di pallavolo: travolto il Belgio - La nostra nazionale, a Manila, nelle Filippine, nei quarti supera la nazionale belga per 3- Segnala today.it

Cerca Video su questo argomento: Italvolley De Giorgi Vigilia