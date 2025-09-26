Italiani re degli sprechi Gettati 3,4 miliardi di pasti

Bologna, 26 settembre 2025 – A dieci anni dall’Agenda Onu 2030 e a nove dalla legge Gadda, l’Italia resta sopra la media europea nello spreco alimentare. Lo certifica il nuovo Rapporto dell’ Osservatorio Waste Watcher International 2025, diffuso in vista della Giornata mondiale di consapevolezza sulle perdite e gli sprechi alimentari. Il bilancio è in chiaroscuro: dal 2015 lo spreco settimanale è sceso da 650 a 555,8 grammi pro capite. Quasi 100 grammi in meno, ma lontani dal traguardo Onu di 369,7 grammi entro il 2030. Tradotto: si tratta di oltre 1,7 milioni di tonnellate in un anno, pari a 3,4 miliardi di pasti da 500 grammi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

