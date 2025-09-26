Italiani re degli sprechi Gettati 3,4 miliardi di pasti

Quotidiano.net | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bologna, 26 settembre 2025 – A dieci anni dall’Agenda Onu 2030 e a nove dalla legge Gadda, l’Italia resta sopra la media europea nello spreco alimentare. Lo certifica il nuovo Rapporto dell’ Osservatorio Waste Watcher International 2025, diffuso in vista della Giornata mondiale di consapevolezza sulle perdite e gli sprechi alimentari. Il bilancio è in chiaroscuro: dal 2015 lo spreco settimanale è sceso da 650 a 555,8 grammi pro capite. Quasi 100 grammi in meno, ma lontani dal traguardo Onu di 369,7 grammi entro il 2030. Tradotto: si tratta di oltre 1,7 milioni di tonnellate in un anno, pari a 3,4 miliardi di pasti da 500 grammi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

italiani re degli sprechi gettati 34 miliardi di pasti

© Quotidiano.net - Italiani re degli sprechi. Gettati 3,4 miliardi di pasti

In questa notizia si parla di: italiani - sprechi

italiani re sprechi gettatiItaliani re degli sprechi. Gettati 3,4 miliardi di pasti - Ma l’obiettivo fissato dalle Nazioni Unite resta ancora molto lontano ... Riporta quotidiano.net

italiani re sprechi gettatiGiù lo spreco di cibo dal 2015, gettati 100 g in meno a settimana - Secondo il nuovo Rapporto dell’Osservatorio Waste Watcher International, dal 2015 ad oggi lo spreco alimentare domestico pro capite settimanale è passato da 650g a 555,8g ... msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Italiani Re Sprechi Gettati