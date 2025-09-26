Italiani re degli sprechi Gettati 3,4 miliardi di pasti
Bologna, 26 settembre 2025 – A dieci anni dall’Agenda Onu 2030 e a nove dalla legge Gadda, l’Italia resta sopra la media europea nello spreco alimentare. Lo certifica il nuovo Rapporto dell’ Osservatorio Waste Watcher International 2025, diffuso in vista della Giornata mondiale di consapevolezza sulle perdite e gli sprechi alimentari. Il bilancio è in chiaroscuro: dal 2015 lo spreco settimanale è sceso da 650 a 555,8 grammi pro capite. Quasi 100 grammi in meno, ma lontani dal traguardo Onu di 369,7 grammi entro il 2030. Tradotto: si tratta di oltre 1,7 milioni di tonnellate in un anno, pari a 3,4 miliardi di pasti da 500 grammi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: italiani - sprechi
Corriere della Sera. . Professor Andrea Segrè, il 29 settembre, è la Giornata mondiale degli sprechi alimentari. Noi italiani, a che punto siamo? «I dati rilevati ad agosto dal mio Osservatorio Waste Watcher dicono che, negli ultimi dodici mesi, abbiamo buttato 2 - facebook.com Vai su Facebook
Conti pubblici in ordine, spread in calo, Borsa in crescita e Pil in aumento: i numeri confermano la solidità dell’azione del Governo Meloni, nonostante gli sprechi e le pesanti eredità lasciate dal passato. Chi lo nega, mente agli italiani. - X Vai su X
Italiani re degli sprechi. Gettati 3,4 miliardi di pasti - Ma l’obiettivo fissato dalle Nazioni Unite resta ancora molto lontano ... Riporta quotidiano.net
Giù lo spreco di cibo dal 2015, gettati 100 g in meno a settimana - Secondo il nuovo Rapporto dell’Osservatorio Waste Watcher International, dal 2015 ad oggi lo spreco alimentare domestico pro capite settimanale è passato da 650g a 555,8g ... msn.com scrive