Italia snobbata dalla FIVB! Gaffe clamorosa | Polonia già annunciata nella finale per l’oro!

Oasport.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 27 settembre si giocheranno le semifinali dei Mondiali 2025 di volley maschile: alle ore 08.30 ci sarà spazio per il confronto tra le due grandi rivelazione della rassegna iridata, la Bulgaria guidata da coach Chicco Blengini e dal braccio dinamitardo di Aleksandar Nikolov incrocerà la sempre più sorprendente Cechia; alle ore 12.30, invece, l’Italia scenderà in campo a Pasay City (Manila, Filippine) per incrociare la Polonia nell’ennesimo atto della classica che ha animato la pallavolo internazionale degli ultimi anni. Bulgaria-Cechia e Italia-Polonia, le due vincitrici si affronteranno domenica 27 settembre nel match che metterà in palio il titolo iridato. 🔗 Leggi su Oasport.it

