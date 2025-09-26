Italia rapina a mano armata al centro commerciale | ci sono feriti VIDEO

– Mattinata di paura al Gran Shopping di Molfetta, nel Barese, dove una tentata rapina si è trasformata in un conflitto a fuoco con due persone rimaste ferite. L’episodio, avvenuto nelle prime ore della giornata, ha gettato scompiglio tra i clienti e i dipendenti del centro commerciale, subito evacuato per consentire l’intervento delle forze dell’ordine. . Secondo quanto riportato dalle autorità, è stato arrestato uno dei presunti autori della rapina, che si sarebbe presentato armato di un kalashnikov. 🔗 Leggi su Tvzap.it

