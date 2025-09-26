Italia rapina a mano armata al centro commerciale | ci sono feriti VIDEO
– Mattinata di paura al Gran Shopping di Molfetta, nel Barese, dove una tentata rapina si è trasformata in un conflitto a fuoco con due persone rimaste ferite. L’episodio, avvenuto nelle prime ore della giornata, ha gettato scompiglio tra i clienti e i dipendenti del centro commerciale, subito evacuato per consentire l’intervento delle forze dell’ordine. . Secondo quanto riportato dalle autorità, è stato arrestato uno dei presunti autori della rapina, che si sarebbe presentato armato di un kalashnikov. 🔗 Leggi su Tvzap.it
In questa notizia si parla di: italia - rapina
Rapina con il mitra e sparatoria al centro commerciale, panico tra i clienti: il ladro bloccato da un poliziotto in borghese, ferito un 75enne - Momenti di terrore nella mattina di venerdì 26 settembre al centro commerciale Gran Shopping Mongolfiera di Molfetta, dove una rapina a mano armata in gioielleria si è trasformata ... Da leggo.it
Ultim'ora Molfetta, rapina a mano armata: due feriti tra cui il malvivente. IL VIDEO - Grande spavento questa mattina intorno alle 10:30 a Molfetta, dove un uomo ha compiuto una rapina a mano armata ai danni di uno dei negozi del centro ... Scrive ilsipontino.net