Italia lite tra adolescenti degenera | 15enne accoltellato in un parchetto

Un pomeriggio di tensione si è trasformato in paura alla periferia di Pavia, dove un ragazzo di 15 anni è stato accoltellato durante una lite con alcuni coetanei nel quartiere Vallone. L’episodio è avvenuto venerdì 26 settembre 2025, in un parchetto della zona. Il giovane è stato raggiunto da un fendente all’ addome e, nonostante la ferita, ha trovato la forza di correre verso casa. È riuscito a raggiungere il cortile del condominio dove vive con la sua famiglia, prima di accasciarsi a terra. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, che lo hanno trasferito d’urgenza al Policlinico San Matteo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Italia, lite tra adolescenti degenera: 15enne accoltellato in un parchetto

