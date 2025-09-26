Italia-Israele a rischio a Udine | l' allarme del Times

“La Uefa valuta la sospensione di Israele dalle competizioni calcistiche internazionali”, ha scritto il Times, in una notizia rilanciata dall’Ansa che scuote il calcio mondiale. Secondo il quotidiano britannico una decisione potrebbe arrivare già la prossima settimana, anche se da Nyon trapela. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Fino a poche settimane fa sembrava impossibile, eppure finalmente la "pressione" di cui ha parlato il presidente della UEFA Ceferin per escludere Israele dalle competizioni internazionali è arrivata ai vertici del calcio europeo.

Italia-Israele a rischio a Udine: l'allarme del Times - Secondo il quotidiano londinese la Uefa starebbe discutendo un possibile bando di Israele dalle competizioni calcistiche. Riporta udinetoday.it

“Israele fuori dal calcio”: Italia, cosa cambierebbe nel girone verso il Mondiale - Secondo il Times, l’Uefa starebbe valutando la sospensione da tutte le competizioni calcistiche internazionali e una decisione "è attesa la prossima settimana, con la maggioranza dei membri favorevole ... Lo riporta tuttosport.com