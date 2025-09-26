Italia in lutto la notizia è appena arrivata Perdita enorme

Ci sono figure che hanno saputo lasciare un segno indelebile nel mondo dell’industria e dell’innovazione tecnologica. Persone che, con visione e capacità manageriali, hanno trasformato aziende e interi settori, proiettandoli verso un futuro di crescita internazionale. Quando un protagonista di questo calibro se ne va, la sua storia personale e professionale diventa un patrimonio collettivo da ricordare. È il caso di chi ha portato l’eccellenza italiana oltre i confini nazionali, intrecciando competenze ingegneristiche e leadership manageriale. L’ascesa di Pasquale Pistorio. Si è spento questa mattina a Milano Pasquale Pistorio, ingegnere ed ex amministratore delegato di STMicroelectronics, punto di riferimento per decenni nel settore dei semiconduttori. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

