Italia, le parole di Galdi sulla Nazionale di Gattuso: tra la difficoltà di arrivare al primo posto e la concreta possibilità di passare dagli spareggi. Nella sua lunga intervista, il giornalista Simone Galdi ha dedicato un passaggio importante anche al futuro della Nazionale italiana, reduce da due vittorie nelle qualificazioni contro Estonia e Israele. Secondo il conduttore di Telenord, il percorso verso il Mondiale resta complicato e non privo di ostacoli. Le sue parole sono state chiare: «Io escludo che l’Italia di Gattuso possa andare direttamente ai Mondiali perché la vittoria della Norvegia sulla Moldova toglie la possibilità realistica di arrivare davanti ai norvegesi, a tal proposito servirebbe una vittoria molto larga nello scontro diretto, poi c’è la differenza reti. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Italia, Galdi analizza il cammino verso i Mondiali: «Non sarà semplice, resta la strada degli spareggi»