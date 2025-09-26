Italia Galdi analizza il cammino verso i Mondiali | Non sarà semplice resta la strada degli spareggi

Internews24.com | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Italia, le parole di Galdi sulla Nazionale di Gattuso: tra la difficoltà di arrivare al primo posto e la concreta possibilità di passare dagli spareggi. Nella sua lunga intervista, il giornalista Simone Galdi ha dedicato un passaggio importante anche al futuro della Nazionale italiana, reduce da due vittorie nelle qualificazioni contro Estonia e Israele. Secondo il conduttore di Telenord, il percorso verso il Mondiale resta complicato e non privo di ostacoli. Le sue parole sono state chiare: «Io escludo che l’Italia di Gattuso possa andare direttamente ai Mondiali perché la vittoria della Norvegia sulla Moldova toglie la possibilità realistica di arrivare davanti ai norvegesi, a tal proposito servirebbe una vittoria molto larga nello scontro diretto, poi c’è la differenza reti. 🔗 Leggi su Internews24.com

italia galdi analizza il cammino verso i mondiali non sar224 semplice resta la strada degli spareggi

© Internews24.com - Italia, Galdi analizza il cammino verso i Mondiali: «Non sarà semplice, resta la strada degli spareggi»

In questa notizia si parla di: italia - galdi

Italia bis all'Europeo di sitting volley: "Il cammino verso Los Angeles 2028 è già iniziato" - La nazionale italiana femminile di sitting volley scrive un'altra bellissima pagina di storia e bissa il successo continentale agli europei di Gyor (Ungheria), dopo quello ... Riporta gazzetta.it

Italia, il cammino verso il Mondiale 2026: cosa bisogna fare per evitare i playoff - L'Italia, con un solo successo in due partite, è partita con il freno a mano tirato nel girone di qualificazione ai ... Da corrieredellosport.it

Cerca Video su questo argomento: Italia Galdi Analizza Cammino