Italia e Cina insieme | lo sci alpinismo e il viaggio olimpico della squadra cinese

Un impegno che contribuirà a renderlo sempre più popolare anche in Oriente. Da questa collaborazione è nata una solida amicizia tra Italia e Cina, capace di diventare un modello non solo per lo sci alpinismo, ma anche per altre discipline sportive."Sicuramente l'ingresso tra le discipline.

Italia-Cina oggi in tv, Billie Jean King Cup 2025: orari singolari e doppio, programma, streaming

Italia: ex senatore vede solido potenziale per legami piu’ forti con Cina

Grand’Italia alla Meridiana. Due outsider in semifinale. Oggi Travaglia sfida Cinà

Entrano nel vivo i Mondiali di canottaggio a Shanghai. In Cina l'Italia è già in finale con il quattro di coppia maschile e il due senza femminile! Ma sono tanti gli equipaggi azzurri ancora in gara!

Vittoria storica! A Shenzhen, Cina, l'Italia batte 2-0 gli Stati Uniti e conquista la Billie Jean King Cup. È il sesto titolo in assoluto per la Nazionale femminile di tennis!

Billie Jean King Cup, doppia rimonta contro la Cina: l'Italia è in semifinale - Hanno faticato tanto, hanno rischiato, ma alla fine Cocciaretto e Paolini hanno portato a casa i 2 punti decisivi per superare i quarti di finale

VNL: Italia travolgente contro la Cina - Dopo il successo nella gara d'esordio alla Now Arena contro la Polonia, gli Azzurri hanno battuto per 3-