Italia-Cechia oggi Europei baseball 2025 | orario semifinale tv programma streaming

Italia contro Cechia: il confronto di Rotterdam vale l’accesso alla finale degli Europei di baseball. Ormai definitivamente archiviato l’incidente di percorso del 2023, la squadra azzurra affronta questa semifinale con fondate speranze. Rimarchevole, del resto, la capacità della squadra di chiudere relativamente tardi l’ottavo con la Francia, ripresentarsi alle 15:30 e battere la Germania che, dal canto suo, aveva pure avuto ore in più di riposo. La caccia è quella al ritorno all’ultimo atto, fatto che manca oramai dall’edizione tedesca del 2019. E l’ultimo podio è quello di quattro anni fa, nel torneo organizzato in casa. 🔗 Leggi su Oasport.it

