IT | Welcome To Derry il trailer ufficiale in italiano!

Sky Italia ha svelato il trailer ufficiale e la key art di  IT: WELCOME TO DERRY, l’attesissima serie drammatica targata HBO e Sky Exclusive, prodotta da Warner Bros. Television e ispirata a IT, il celebre romanzo del 1986 di Stephen King, maestro indiscusso dell’horror contemporaneo.  La serie in otto episodi, uno a settimana, debutterà  il 27 ottobre, in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW.  IT: WELCOME TO DERRY  è stata sviluppata per la televisione dai registi  Andy Muschietti  e Barbara Muschietti (“IT”, “IT – Capitolo Due”, “The Flash”) e Jason Fuchs (“IT – Capitolo Due”, “Wonder Woman”, “Argylle”). 🔗 Leggi su Nerdpool.it

