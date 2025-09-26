IT | Welcome To Derry il trailer ufficiale in italiano!
Sky Italia ha svelato il trailer ufficiale e la key art di IT: WELCOME TO DERRY, l’attesissima serie drammatica targata HBO e Sky Exclusive, prodotta da Warner Bros. Television e ispirata a IT, il celebre romanzo del 1986 di Stephen King, maestro indiscusso dell’horror contemporaneo. La serie in otto episodi, uno a settimana, debutterà il 27 ottobre, in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. IT: WELCOME TO DERRY è stata sviluppata per la televisione dai registi Andy Muschietti e Barbara Muschietti (“IT”, “IT – Capitolo Due”, “The Flash”) e Jason Fuchs (“IT – Capitolo Due”, “Wonder Woman”, “Argylle”). 🔗 Leggi su Nerdpool.it
