It a derry | tutto quello che devi sapere
Una nuova serie targata HBO Max porterà gli spettatori nel cuore di Derry, la cittadina resa celebre dalla presenza di Pennywise, il temibile clown assassino. Questa produzione offre un approfondimento sulla storia e le origini di questa figura inquietante, ampliando la narrativa già nota e arricchendo l’universo horror legato a questa località. l’approfondimento sulla storia di pennywise a derry. una narrazione che svela le origini del mostro. La nuova serie si concentra su come sia nato Pennywise, offrendo dettagli inediti riguardo alle sue radici e alle motivazioni che lo hanno portato a instaurare un clima di terrore nella cittadina di Derry. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
