Lavorare a Lucca Comics & Games non significa soltanto vivere la manifestazione come visitatore, ma anche scoprire cosa accade dietro gli stand che animano l’evento. Abbiamo ascoltato l’esperienza raccontata da un giovane collaboratore che ha avuto l’opportunità di far parte dello staff dello stand di One Piece. "Da tempo ero incuriosito dall’idea di vedere come fosse partecipare a questa manifestazione come interno alla realtà e non solo come spettatore. Ho trovato un annuncio su Indeed, ho inviato la candidatura e, dopo la selezione, sono stato contattato per un colloquio telefonico e una videochiamata di presentazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Istruzioni in videocall. Esperienza fantastica"