Istituto Zooprofilattico sindacati insorgono | Paralisi amministrativa

Mancanza di dialogo e confronto con i sindacati, presunte irregolarità amministrative, violazione di norme e regole rilevate dal Consiglio di Amministrazione e dall'Organismo di Valutazione a seguito di più segnalazioni di quasi tutte le sigle sindacali - a dirlo in una nota è il segretario. 🔗 Leggi su Palermotoday.it