Israele-Palestina due Stati Se non ora quando? La riflessione di Polillo
Ma veramente l’ipotesi dei due Stati – Israele e Palestina – è solo una pia illusione? Una sorta di trastullo con cui la diplomazia di mezzo mondo si è baloccata per oltre 30 anni, ben sapendo che quella era “l’isola che non c’è”. Così almeno dixit Robert Malley nella sua intervista a Il Corriere, che anticipava le tesi del suo ultimo libro “Tomorrow is Yesterday”, scritto in collaborazione, con un altro mostro sacro della questione palestinese, Hussein Agha. Entrambi soggetti attivi in quel lungo processo storico che aveva inutilmente tentato di porre fine ad una delle più gravi ingiustizie del ‘900. 🔗 Leggi su Formiche.net
Meloni:Israele non blocchi la Palestina
Gaza, Netanyahu: "Modifiche a accordo di pace chieste da Hamas inaccettabili", tregua in bilico Israele-Palestina, oltre 70 morti in 24 ore
Palestina, la mossa degli sceicchi di Hebron: via all'Anp, emirato e accordi con Israele
Stato di Palestina senza proteggere Israele. Francia e Regno Unito firmano il Patto del disonore - facebook.com Vai su Facebook
"Israele assassino!" Il coro dei tifosi del Siviglia all'ingresso in campo dell'israeliano Manor Solomon per il Villarreal, durante la partita di ieri sera in Liga. Sugli spalti, alcune bandiere della #Palestina e una israeliana macchiata di rosso. - X Vai su X
Per Prabowo la sicurezza di Israele è importante come quella della Palestina - Il presidente indonesiano fa un discorso potete all’Assemblea generale dell'Onu, promettendo 20 mila volontari per Gaza e il riconoscimento reciproco dei due stati. Da ilfoglio.it
Il discorso di Macron sul riconoscimento dello stato di Palestina alle Nazioni Unite - Macron ha riconosciuto la Palestina nella prima giornata dell'Assemblea generale. Riporta wired.it