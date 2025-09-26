Ma veramente l’ipotesi dei due Stati – Israele e Palestina – è solo una pia illusione? Una sorta di trastullo con cui la diplomazia di mezzo mondo si è baloccata per oltre 30 anni, ben sapendo che quella era “l’isola che non c’è”. Così almeno dixit Robert Malley nella sua intervista a Il Corriere, che anticipava le tesi del suo ultimo libro “Tomorrow is Yesterday”, scritto in collaborazione, con un altro mostro sacro della questione palestinese, Hussein Agha. Entrambi soggetti attivi in quel lungo processo storico che aveva inutilmente tentato di porre fine ad una delle più gravi ingiustizie del ‘900. 🔗 Leggi su Formiche.net

Israele-Palestina, due Stati. Se non ora, quando? La riflessione di Polillo