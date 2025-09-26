Israele manda un sms ai palestinesi con il discorso di Netanyahu all’Onu E lo trasmette con gli altoparlanti a Gaza

Un sms con il discorso pronunciato dal primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu all’Assemblea generale delle Nazioni Unite è stato inviato ai palestinesi residenti nella Striscia di Gaza. Non solo: perché il discorso è stato anche trasmesso dagli altoparlanti piazzati dall’Idf dentro la Striscia per farlo arrivare a tutti, tra guerra psicologica e – ha sostenuto il premier israeliano – la “speranza che lo ascoltassero gli ostaggi” ancora nelle mani di Hamas. “Ho circondato Gaza con enormi altoparlanti nella speranza che i nostri cari ostaggi ascoltino il mio messaggio. Non vi abbiamo dimenticati e non ci fermeremo finché non vi riporteremo tutti a casa”, ha detto il primo ministro all’Assemblea dell’Onu prima in inglese e poi in lingua ebraica. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

