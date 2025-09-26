Israele lo ha già fatto! Bufera social su Alessandro Sallusti | Ma che ca*** dici?
Una frase pronunciata durante il programma 4 di Sera ha scatenato un acceso dibattito sui social network. Il giornalista Alessandro Sallusti ha affermato: “Israele ha riconosciuto lo Stato di Palestina nel 1948. E l’ha sempre riconosciuto. Non ha cacciato i palestinesi, erano loro che volevano entrare in Israele e ha fatto un paio di guerre per buttarli fuori. Ma se uno non conosce la storia. Israele è uscita da Gaza nel 2005”. Leggi anche: Flotilla, la rivelazione shock: “Vogliono affondare le barche e uccidere i partecipanti” Le parole di Sallusti, rivolte a un attivista pro Palestina con cui stava discutendo, hanno subito scatenato reazioni critiche. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
