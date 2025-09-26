Israele fuori dall’Eurovision? La decisione | a novembre si vota

Ginevra, 26 settembre 2025 - “Israele non deve partecipare all’Eurovision Song Contest 2026”, “Israele deve esserci”, “Se ci sarà Israele ci ritireremo noi”, “L’Eurovision è una manifestazione musicale, non c’entra nulla con la politica”, “Come è stata esclusa la Russia per aver iniziato la guerra contro l’Ucraina, deve essere fuori anche Israele”: nelle ultime settimane il dibattito internazionale ha ruotato spesso anche attorno alla partecipazione di Israele all’Eurovision Song Contest 2026 che si svolgerà a Vienna, in Austria. Anche perché l’organizzazione di Eurovision Song Contest ha sempre motivato l'esclusione della Russia con le ripetute violazioni del regolamento da parte dell’emittente televisiva di riferimento e non con l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Israele fuori dall’Eurovision? La decisione: a novembre si vota

