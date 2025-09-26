Israele fuori dall’Eurovision 2026? La decisione a novembre

L’ European Broadcast Union, ente che organizza da 70 anni l’ Eurovision Song Contest, ha deciso: a novembre si terrà un’assemblea straordinaria per decidere se escludere o meno Israele dall’edizione 2026 del festival musicale. Lo riporta Reuters, citando un portavoce dell’organizzazione secondo cui la votazione si svolgerà online all’inizio del mese. La presidente Delphine Ernotte-Cunci ha informato le emittenti pubbliche di ogni nazione: «Non abbiamo mai affrontato una situazione divisiva simile, per cui si è resa necessaria una base democratica più ampia per fare una scelta». La nuova edizione dell’Eurovision si terrà a maggio a Vienna, data la vittoria dell’Austria nel 2025. 🔗 Leggi su Lettera43.it

