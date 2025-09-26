Israele fuori dall’Eurovision 2026? La decisione a novembre
L’ European Broadcast Union, ente che organizza da 70 anni l’ Eurovision Song Contest, ha deciso: a novembre si terrà un’assemblea straordinaria per decidere se escludere o meno Israele dall’edizione 2026 del festival musicale. Lo riporta Reuters, citando un portavoce dell’organizzazione secondo cui la votazione si svolgerà online all’inizio del mese. La presidente Delphine Ernotte-Cunci ha informato le emittenti pubbliche di ogni nazione: «Non abbiamo mai affrontato una situazione divisiva simile, per cui si è resa necessaria una base democratica più ampia per fare una scelta». La nuova edizione dell’Eurovision si terrà a maggio a Vienna, data la vittoria dell’Austria nel 2025. 🔗 Leggi su Lettera43.it
In questa notizia si parla di: israele - fuori
Siria, in vigore cessate il fuoco tra Damasco e Israele, Usa attaccano Netanyahu: “Fuori controllo, come un bambino maleducato"
Gaza, la denuncia di Oxfam: “420mila pallet di aiuti fermi fuori dalla Striscia per il blocco di Israele”
Berruto (Pd): “Fuori Israele da tutte le competizioni sportive internazionali”
Israele sospesa dalla Uefa e fuori dalle competizioni. La decisione potrebbe arrivare entro la prossima settimana - facebook.com Vai su Facebook
“#Israele fuori dal calcio”: #Italia, cosa cambierebbe nel girone verso il Mondiale - X Vai su X
Israele fuori dall’Eurovision? La decisione: a novembre si vota - L’Italia fa parte, insieme a Spagna, Francia, Regno Unito e Germania, dei Big Five, ovvero dei cinque Paesi che tradizionalmente sostengono anche a livello economico in maniera più massiccia ... Scrive msn.com
Italia si qualifica ai Mondiali 2026 se…/ Risultati contro Israele: cosa succede se perde? - la partita contro Israele potrebbe già essere decisiva, in un certo senso, per le sorti degli azzurri. Si legge su ilsussidiario.net