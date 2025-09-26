Israele esclusa dall’Eurovision? L’Irlanda promette un boicottaggio ecco cosa sta succedendo

L’ Eurovision Song Contest, da sempre celebrato come un faro di unione culturale e musicale, si trova oggi al centro di una tempesta politica senza precedenti. Il futuro di Israele nella competizione è appeso a un filo, con i membri dell’European Broadcasting Union (EBU) chiamati a un voto cruciale che potrebbe portare alla sua esclusione dall’edizione del 2026. La posta in gioco è alta e la decisione è imminente. L’EBU ha annunciato che un’assemblea generale straordinaria si terrà online all’inizio di novembre. In questa sessione cruciale, i direttori generali di tutte le emittenti membri voteranno sulla partecipazione di Israele all’Eurovision 2026, che si prevede si terrà a Vienna, in Austria. 🔗 Leggi su Screenworld.it

