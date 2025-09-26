Israele c' è un sito del governo che scheda e mette in guardia dalle manifestazioni per la Palestina in tutto il mondo

Sul sito del ministero per gli Affari della diaspora e per la Lotta all’antisemitismo di Israele ci sono luoghi, orari, livello di pericolosità e pagine social di chi ha promosso le manifestazioni in Italia e in altri paesi. 🔗 Leggi su Wired.it

