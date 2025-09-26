Israele c' è un sito del governo che scheda e mette in guardia dalle manifestazioni per la Palestina in tutto il mondo

Wired.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sul sito del ministero per gli Affari della diaspora e per la Lotta all’antisemitismo di Israele ci sono luoghi, orari, livello di pericolosità e pagine social di chi ha promosso le manifestazioni in Italia e in altri paesi. 🔗 Leggi su Wired.it

israele c 232 un sito del governo che scheda e mette in guardia dalle manifestazioni per la palestina in tutto il mondo

© Wired.it - Israele, c'è un sito del governo che scheda e mette in guardia dalle manifestazioni per la Palestina in tutto il mondo

In questa notizia si parla di: israele - sito

Raid di Israele su sito distribuzione acqua, 6 bimbi morti

Israele colpisce un sito di distribuzione dell'acqua: sei bimbi morti

Raid di Israele su un sito di distribuzione d'acqua: almeno 19 morti tra cui 6 bimbi | Israele: "Colpa di Hamas, agisce in zone popolose"

Mondiali: Israele-Italia 4-5 - 1) in un match valido per le qualificazioni ai Mondiali di calcio giocato questa sera in campo neutro a Debrecen in Ungheria: Primo tempo complicato per l'Italia che parte ... Da ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Israele C 232 Sito