Israele bombarda lo Yemen le macerie nel quartiere della capitale Sana’a dopo i raid – Video

Gli edifici nel quartiere di Al-Raqqas a Sana’a sono in rovina, il giorno successivo agli attacchi israeliani che hanno colpito la capitale dello Yemen. I ribelli Houthi, che controllano la città, affermano che sono state uccise almeno nove persone, 170 quelle ferite. Le forze israeliane affermano di aver colpito diversi obiettivi legati agli Houthi, l’ultimo attacco di rappresaglia da quando gli Houthi hanno iniziato a prendere di mira Israele in seguito alla guerra di Gaza. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Israele bombarda lo Yemen, le macerie nel quartiere della capitale Sana’a dopo i raid – Video

Israele bombarda i dirigenti di Hamas a Doha, da Meloni vicinanza al Qatar: “Contrari a escalation”

Israele bombarda lo Yemen, e noi glielo facciamo fare

Israele bombarda punto d’acqua civile: 10 morti e 16 feriti. Strage di bambini

I bombardamenti israeliani a Sanaa, nello Yemen, causano nove morti e 174 feriti - Il 25 settembre l’esercito israeliano ha bombardato Sanaa, la capitale dello Yemen, controllata dai ribelli huthi, causando almeno nove morti e 174 feriti. internazionale.it scrive

31 giornalisti uccisi in Yemen da un raid israeliano, è il secondo peggior attacco mortale di sempre alla stampa - I giornalisti lavoravano per September 26 e Yemen, due giornali vicini ai ribelli Houthi. Segnala wired.it