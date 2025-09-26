Israele Ban from UEFA Competition e Aston Villa Knock-On Effect ha spiegato | Rapporto

Breaking: Secondo quanto riferito, i membri del comitato esecutivo della UEFA sono a favore della sospensione di Israele dalle competizioni UEFA, tra cui l’Europa League, secondo l’Associated Press. Il comitato esecutivo è il principale organo decisionale di UEFA e responsabile della governance dell’organizzazione. Sul panel si trova il presidente della UEFA Aleksander?eferin e altri 19 membri eletti. Includono il proprietario di Paris Saint-Germain Nasser Al-Khelaifi, l’ex presidente della FA Debbie Hewitt, il vincitore della Champions League Dejan Savi?evi?, il presidente israeliano della FA Moshe Zuares e l’ex amministratore delegato del Borussia Dortmund Hans-Joachim Watzke. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

