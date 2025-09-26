Israele avverte | per la Flotilla niente Gaza solo prigione E colpisce lo Yemen
Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato di aver avuto un «grande incontro» con i leader mediorientali sulla crisi di Gaza. «Penso che siamo vicini a raggiungere un accordo», ha spiegato a margine del suo faccia a faccia alla Casa Bianca con il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, senza però fornire dettagli sulla possibile intesa. Secondo quanto rivelato dal quotidiano israeliano Ynet, l’amministrazione Trump ha scelto l’ex premier britannico Tony Blair per guidare un’amministrazione a interim che dovrà governare la Striscia di Gaza al termine della guerra. Una conferma di quanto già anticipato dal Times of Israel, secondo cui Blair aveva ottenuto il via libera dalla Casa Bianca a sondare attori regionali e internazionali per costruire un meccanismo di transizione postbellico. 🔗 Leggi su Panorama.it
Londra avverte Israele: tregua a Gaza o riconoscimento Stato palestinese a settembre
Medio Oriente, Starmer avverte Israele: "Cessate il fuoco o a settembre riconosciamo Palestina"
Israele avverte gli attivisti della Global Sumud Flotilla: "Saranno trattati come terroristi"
Gaza, Sumud Flotilla sotto attacco: governi avvertono i partecipanti di imminente attacco israeliano. Meloni: "Richiamo alla responsabilità" - Le notizie del 24 settembre sulla guerra di Israele a Gaza e sul viaggio della Global Sumud Flotilla verso la Striscia: nella notte ripetuti attacchi in ...
Israele avverte la Flotilla: "Scaricate gli aiuti altrove, non a Gaza. Vi bloccheremo" - Il Ministero degli Esteri israeliano ha lanciato un messaggio chiaro e diretto, veicolato tramite un post sulla piattaforma X (precedentemente Twitter), ...