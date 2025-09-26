Ispettore Callaghan | la vera storia dietro il caso Scorpio
il legame tra il film “ispettore callaghan: il caso scorpio è tuo” e la realtà del killer dello zodiaco. Il film del 1971, diretto da Don Siegel e interpretato da Clint Eastwood nel ruolo dell’iconico ispettore Harry Callahan, si distingue per il suo forte impatto culturale e per la rappresentazione di un poliziotto che sfida le convenzioni. La pellicola si ispira a eventi reali legati alla caccia al famoso serial killer noto come Killer dello Zodiaco, attivo tra il 1969 e il 1974 nella zona di San Francisco. Questa affinità tra finzione e realtà ha alimentato l’interesse pubblico e contribuito a rendere ancora più inquietante la figura dell’assassino non identificato. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
Ispettore Callaghan: il caso Scorpio è tuo, la storia vera che ha ispirato il film
