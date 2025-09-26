Ispettore Callaghan | il caso Scorpio è tuo la storia vera che ha ispirato il film
È il 1971, Clint Eastwood presenta al mondo uno dei personaggi più iconici suoi e di Hollywood, l’ispettore “Dirty” Harry Callahan nel thriller d’azione Ispettore Callaghan: il caso Scorpio è tuo di Don Siegel. Callahan è la definizione stessa di una mina vagante, un poliziotto duro e cinico che non esita a spingersi oltre i limiti della legge per catturare i criminali di San Francisco. Armato di un atteggiamento risoluto e di una Magnum.44, Callahan è alla ricerca di un serial killer. Nel mondo reale, in quegli anni, anche la polizia di San Francisco era alla ricerca di un serial killer: il famigerato Killer dello Zodiaco. 🔗 Leggi su Cinefilos.it
Callaghan e il «caso Scorpio» il poliziotto giustiziere sulle tracce di un serial killer - Liberamente tratto dalla vicenda del serial killer Scorpio, Ispettore Callaghan: il caso Scorpio è tuo! Lo riporta lagazzettadelmezzogiorno.it
Piacere di conoscerla, ispettore Callaghan. - Siegel fa leva sulle paure di una società che vede sgretolare il proprio senso di sicurezza e mette in scena un film poliziesco dalle tematiche forti, senza paura di prendere posizione. Da mymovies.it