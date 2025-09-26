Irrompe in una gioielleria con una pistola ma viene disarmato e arrestato

Agi.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

AGI - Uomo armato fa irruzione in una gioielleria nel centro commerciale Gran Shopping Mongolfiera di Molfetta, nel Barese. Il rapinatore è stato disarmato e fermato da un carabiniere della forestale in pensione. 🔗 Leggi su Agi.it

