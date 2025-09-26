Iron Maiden da domani in vendita i biglietti per l’unica data italiana del 2026

Gli Iron Maiden hanno annunciato le prime date di un fitto calendario che li porterà in Europa nel 2026 tra cui una in Italia, i biglietti in vendita da domani. Il 17 giugno 2026 sta per entrare nella storia della musica del nostro Paese, gli Iron Maiden hanno annunciato le prime date di un fitto calendario che li porterà in Europa nel 2026 per il Run For Eyes Lives Tour e tra queste date quella milanese segnerà un giorno storico per i fan della musica metal in Italia. Il 17 giugno 2026, infatti, saranno protagonisti di un grande show allo Stadio San Siro che, per l’occasione e per la prima volta da quando la musica è entrata a San Siro, diventerà la Scala del metal. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

