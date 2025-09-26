Iron Maiden da domani in vendita i biglietti per l’unica data italiana del 2026
Gli Iron Maiden hanno annunciato le prime date di un fitto calendario che li porterà in Europa nel 2026 tra cui una in Italia, i biglietti in vendita da domani. Il 17 giugno 2026 sta per entrare nella storia della musica del nostro Paese, gli Iron Maiden hanno annunciato le prime date di un fitto calendario che li porterà in Europa nel 2026 per il Run For Eyes Lives Tour e tra queste date quella milanese segnerà un giorno storico per i fan della musica metal in Italia. Il 17 giugno 2026, infatti, saranno protagonisti di un grande show allo Stadio San Siro che, per l’occasione e per la prima volta da quando la musica è entrata a San Siro, diventerà la Scala del metal. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu
In questa notizia si parla di: iron - maiden
Andrea Pieroni, il promoter del metal: “Protestare è servito e e ha infranto un muro. Iron Maiden al Meazza”
La Royal Mint ha emesso una moneta per celebrare i 50 anni degli Iron Maiden
Iron Maiden all'Euganeo, attesi fan da tutta Europa ma la Consulta di quartiere protesta
Quanto costa vedere gli Iron Maiden a San Siro? Ecco i prezzi per il concerto del 17 giugno 2026 allo stadio: 184 euro per il prato, 61 per il terzo anello. - facebook.com Vai su Facebook
Bruce Dickinson (Iron Maiden) desmonta una gran mentira sobre Paul Di'Anno: “Una tontería de Internet” - X Vai su X
Iron Maiden: ecco i prezzi dei biglietti per la data a San Siro - Una curiosità: non ci sarà il pit, il posto in piedi sarà unico. rockol.it scrive
Iron Maiden: polemica tra i fan per i prezzi dei biglietti di San Siro: 'Vergognosi' - Parte oggi la vendita dei biglietti per gli Iron Maiden a San Siro il prossimo giugno: prezzi alti e proteste sui social: 'Totalmente fuori controllo' ... Da it.blastingnews.com