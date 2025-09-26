Irfan da fidanzato a carnefice La figlia | Gli ho voluto molto bene ma doveva andarsene da casa

AREZZO "Per noi era come un figlio adottivo". A pronunciare questa frase in aula è stato Peter, marito di Letizia Girolami, la donna uccisa nella sua villa a colpi di zappa l’ottobre scorso. Subito dopo, la figlia Eileen ha aggiunto: "Gli avevo detto che doveva andarsene via". Due dichiarazioni che, più di altre, hanno contribuito a delineare il contesto familiare particolare in cui si è consumata la vicenda e nel quale Irfan Mohammed Rana, oggi imputato, aveva trovato spazio e accoglienza. Dalle deposizioni è emerso che Rana continuava a vivere sotto lo stesso tetto della famiglia di Pozzo della Chiana anche dopo la fine della relazione con Eileen. 🔗 Leggi su Lanazione.it

