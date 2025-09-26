Occupazione, sicurezza, turismo sono i settori su cui Davide Ippaso, direttore comunale Confesercenti, candidato nella lista civica " Marchigiani per Acquaroli " ha concentrato la propria campagna elettorale. Tre temi enormi. Da dove iniziare? "Le facilito il compito aggiungendone un quarto, quello dei giovani". Sarebbe stato meglio restringere il campo, non crede? "Sono ambiti collegati se si considera l’urgente necessità di crescere i giovani all’etica del lavoro promuovendo la formazione professionale quale antidoto alla dispersione scolastica. Andando a modificare la legge regionale sull’apprendistato, cioè abbassando a 16 anni l’età di un giovane impiegabile in azienda, si potrebbe ridare impulso alla formazione professionale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ippaso: "Nuove regole sull’apprendistato. A 16 anni già in azienda"