La bottiglia tenuta per anni in cantina per il brindisi è finalmente pronta per essere stappata: il Comitato per la Mobilità Sostenibile Reggio-Ciano esprime grande soddisfazione per la decisione assunta da Regione, Comune di Reggio e Comuni della Val d’Enza di avviare lo studio di fattibilità per la trasformazione della ferrovia in tranvia. Il gruppo, forte della propria specifica esperienza e della sua apoliticità, chiede inoltre di essere coinvolto nel tavolo di lavoro. "Questo passo rappresenta un importantissimo riconoscimento riguardo le esigenze dei pendolari e i disagi per la circolazione stradale che da anni abbiamo evidenziato", sottolineano i tenaci esponenti del gruppo che si batte da tempo per la conversione della strada ferrata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ipotesi tranvia, il Comitato esulta