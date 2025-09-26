Io e miei soci siamo dei piemontesi amanti del buon vino | non abbiamo alcuna intenzione di demonizzare l' uso dell' alcol ma la misura è una buona regola per qualsiasi cosa per il cibo per il bere per tutto

R oma, 26 set. (askanews) – Da attore a produttore di bevande alcool-free. La sfida di Luca Argentero, pronto a tornare sul piccolo schermo con la nuova stagione di “Doc – Nelle tue mani” (“all’inizio del prossimo anno”), passa per il lancio di nuove bevande analcoliche. Con la sfida poi di “buttarsi” anche sul vino dealcolato. Come racconta ad askanews. Leggi anche › Luca Argentero, la vita straordinaria di un “ragazzo fortunato” Da attore a produttore di vino alcol-free. La sfida di Luca Argentero. “Siamo partiti con Sodamore, che è una soda, con la volontà di lanciare un prodotto analcolico. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - «Io e miei soci siamo dei piemontesi amanti del buon vino: non abbiamo alcuna intenzione di demonizzare l'uso dell'alcol, ma la misura è una buona regola per qualsiasi cosa, per il cibo, per il bere, per tutto»

