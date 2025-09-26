Invio spese sanitarie 2025 salta la scadenza del 30 settembre e ultimi giorni per il 730
Salta la scadenza del 30 settembre 2025 per l’invio, da parte dei soggetti tenuti, dei dati delle spese sanitarie relativi al primo semestre dell’anno, mentre ci si approssima alla scadenza dell’inoltro del Modello 730, anche precompilato. Sono questi i termini sui quali è intervenuta l’Agenzia delle entrate nelle ultime ore, fornendo indicazioni e chiarimenti, soprattutto per quanto riguarda il funzionamento del Sistema di Tessera sanitaria (Ts), da parte dei contribuenti. È da rilevare, inoltre, che l’amministrazione finanziaria ha ricordato ai contribuenti anche la scadenza del 31 ottobre 2025, quella fissata per presentare il modello di dichiarazione dei redditi delle Persone fisiche (Pf). 🔗 Leggi su Lettera43.it
Invio spese sanitarie al Sistema Ts, nessuna scadenza al 30 settembre
