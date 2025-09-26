Inviata Rai aggredita in diretta | attimi di terrore e aggiornamenti sulla salute

episodio di violenza contro una troupe televisiva: un segnale preoccupante sulla sicurezza dei giornalisti. Un recente episodio di aggressione ai danni di una squadra di giornalisti impegnati in un reportage ha riacceso il dibattito sulla tutela degli operatori dell’informazione in Italia. L’evento si è verificato durante un servizio dedicato alle baby gang, gruppi di giovani coinvolti in comportamenti violenti e degrado urbano, che stanno crescendo in diverse città italiane, con particolare insistenza nei centri urbani. contesto e dinamica dell’aggressione. La vicenda ha visto protagonista Chiara Giannini, autrice del servizio, che si trovava a indagare sulla presenza delle baby gang quando è stata colpita da atti di violenza. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

