Investita da un'auto mentre attraversa la strada | grave una ragazzina di 14 anni

Fanpage.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una ragazzina di 14 anni è stata investita da un'auto mentre attraversava la strada nei pressi di Castellucchio (Mantova). La giovane è stata trasferita in ospedale in gravi condizioni. Sul posto i carabinieri di Castellucchio per i rilievi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: investita - auto

Lea Rosso investita e uccisa dall’auto pirata, le colleghe in ospedale: “Preoccupate perché non arrivava”

Benevento, donna investita da un’auto sulle strisce pedonali

Livorno, paura in via dei Pensieri: bambina di 6 anni investita da un'auto mentre attraversa la strada

investita auto mentre attraversaInvestita da un’auto mentre attraversa la strada: grave una ragazzina di 14 anni - Una ragazzina di 14 anni è stata investita da un'auto mentre attraversava la strada nei pressi di Castellucchio (Mantova) ... Riporta fanpage.it

investita auto mentre attraversaScafati, investita e uccisa mentre attraversa - Un grave incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di ieri in via Luigi Cavallaro, nei pressi di un noto bar della zona. Secondo ilfattovesuviano.it

Cerca Video su questo argomento: Investita Auto Mentre Attraversa