Investimento per la dignità Rinascono le case popolari
Sarà finalmente ristrutturato il palazzo di edilizia residenziale pubblica di via San Lorenzo, da tempo ridotto a un fabbricato fatiscente e degradato. Il progetto è stato presentato ieri mattina dal presidente della Spes (società pistoiese edilizia sociale) Riccardo Sensi e dal sindaco Gabriele Romiti. L’intervento, approvato dal Lode Pistoiese e con il via libera della Regione Toscana, è stato proposto dalla Spes e sarà interamente finanziato con risorse della società di edilizia sociale per oltre 400 mila euro. "Entro l’autunno sarà individuata la ditta per l’affidamento dei lavori e poi sarà aperto il cantiere a primavera – ha dichiarato Sensi –quando la stagione sarà migliore per porre i ponteggi e cominciare i lavori". 🔗 Leggi su Lanazione.it
