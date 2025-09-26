Invalidità civile nuove regole per ottenerla

Da martedì, anche nella provincia di Macerata scattano nuove regole per il riconoscimento dell’invalidità civile o l’indennità di accompagnamento. La tradizionale domanda amministrativa non sarà più necessaria e sarà sostituita dall’invio del certificato medico introduttivo. La nuova procedura infatti prevede che l’accertamento della disabilità inizi con la trasmissione in via telematica all’ Inps del "nuovo certificato medico introduttivo" da parte di un medico certificatore. Da martedì, i certificati medici redatti secondo le precedenti modalità ma non ancora inviati insieme alla domanda non saranno più considerati validi; l’avvio del procedimento per l’accertamento della condizione di disabilità potrà avvenire esclusivamente tramite il nuovo certificato medico introduttivo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Invalidità civile, nuove regole per ottenerla

