“ Blocchiamo Malpensa ”. Il grido di battaglia dei sindacati Usb e Cub, pronti alla mobilitazione per il lavoro, Gaza e la Global Sumud Flotilla, assieme a tutta quella galassia che ormai conosciamo bene per le continue manifestazioni che, spesso e volentieri, finiscono in violenza. Ma sotto il cielo grigio del Terminal 1 dell’aeroporto di Milano, si contano solo poche decine di persone. I primi ad arrivare, attorno alle 9:30, sono alcuni membri del sindacato. Piazzano le bandiere e litigano con gli speaker, che non ne vogliono sapere di connettersi ai microfoni, nel parcheggio antistante la porta 1 degli arrivi, chiusa per lavori in corso. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Intifada pure qui". I pro Pal portano l'odio allo sciopero a Malpensa

