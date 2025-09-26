intestino troppo piccolo da manchester al salesi per un intervento salvavita su un bimbo di 11 mesi

Ancona, 26 settembre 2025 – Da Manchester al Salesi per un intervento salvavita su un bambino di undici mesi. Otto ore di operazione, un intestino che da dodici centimetri diventa venticinque, una famiglia che torna a sperare. È la storia del piccolo paziente di undici mesi ricoverato al Salesi dalla nascita, affetto da sindrome dell’intestino corto, una patologia rara che colpisce un bambino ogni 25mila nascite. Il caso sembrava senza via d’uscita: il neonato aveva soltanto dodici centimetri di piccolo intestino invece dei duecento normali per la sua età. Una condizione incompatibile con la vita, che lo ha costretto a nutrirsi esclusivamente per via endovenosa fin dal primo giorno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

