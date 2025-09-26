Intesa Sp benefici sociali triplicati da finanziamenti al Terzo Settore

MILANO (ITALPRESS) – Dal Rapporto annuale sulla valutazione d’impatto sociale emerge che ogni euro destinato a progetti ad alto valore, genera un beneficio per la collettività superiore al triplo dell’importo erogato. Presentato oggi a Milano da Intesa Sanpaolo e realizzato con Prometeia, il Rapporto fotografa i risultati delle iniziative sostenute nel 2024 dalla Direzione Impact. Inserita nella Divisione Banca dei Territori guidata da Stefano Barrese, la Direzione supporta oltre 100.000 realtà del Terzo Settore, con circa 300 milioni di euro di credito agevolato all’anno per interventi a favore delle fasce più fragili della società. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: intesa - benefici

Intesa Sanpolo, benefici sociali triplicati grazie ai finanziamenti ai progetti del Terzo Settore

Intesa Sanpaolo, per ogni euro investito nel Terzo Settore 3 euro di benefici sociali (oltre un terzo nel Sud)

Grande successo dell'iniziativa GOLF4HEART - Nell’ambito del protocollo d’intesa tra FIG – Fondazione per il Tuo cuore- ANMCO (Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri) in occasione del terzo round dell’Italian Challenge Open al Golf Nazion - facebook.com Vai su Facebook

Intesa Sp, benefici sociali triplicati da finanziamenti al Terzo Settore - Dal Rapporto annuale sulla valutazione d'impatto sociale emerge che ogni euro destinato a progetti ad alto valore, genera un beneficio per la collettività superiore al triplo dell'importo ero ... Da msn.com

Fondazione Cdp e Intesa Sanpaolo premiano sette progetti innovativi per l’inclusione sociale delle persone fragili - Il premio è dedicato a enti del Terzo Settore, cooperative e imprese sociali, prevede un riconoscimento economico complessivo di oltre mezzo milione di euro ... Lo riporta milanofinanza.it