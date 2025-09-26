Intesa Sanpolo benefici sociali triplicati grazie ai finanziamenti ai progetti del Terzo Settore
Investire in lodevoli iniziative del Terzo Settore genera importanti benefici per tutta la società, soprattutto per le fasce più fragili. Lo sa bene Intesa Sanpaolo, da sempre pronta a sostenere progetti di Sviluppo sostenibile e dal forte impatto sociale. È quanto emerge dal Rapporto annuale sulla valutazione d’impatto sociale, secondo cui per ogni euro destinato a progetti ad alto valore, si genera un beneficio per la collettività superiore al triplo dell’importo erogato. Presentato oggi da Intesa Sanpaolo e realizzato con Prometeia, il Rapporto fotografa i risultati delle iniziative sostenute nel 2024 dalla Direzione Impact. 🔗 Leggi su Tpi.it
