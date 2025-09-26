Investire in lodevoli iniziative del Terzo Settore genera importanti benefici per tutta la società, soprattutto per le fasce più fragili. Lo sa bene Intesa Sanpaolo, da sempre pronta a sostenere progetti di Sviluppo sostenibile e dal forte impatto sociale. È quanto emerge dal Rapporto annuale sulla valutazione d’impatto sociale, secondo cui per ogni euro destinato a progetti ad alto valore, si genera un beneficio per la collettività superiore al triplo dell’importo erogato. Presentato oggi da Intesa Sanpaolo e realizzato con Prometeia, il Rapporto fotografa i risultati delle iniziative sostenute nel 2024 dalla Direzione Impact. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Intesa Sanpolo, benefici sociali triplicati grazie ai finanziamenti ai progetti del Terzo Settore