Intesa Sanpaolo per ogni euro investito nel Terzo Settore 3 euro di benefici sociali oltre un terzo nel Sud

Dal Rapporto annuale sulla valutazione d’impatto sociale emerge che  ogni euro destinato a progetti ad alto valore, genera un beneficio per la collettività superiore al triplo  dell’importo erogato: p resentato oggi da Intesa Sanpaolo e realizzato con Prometeia, il Rapporto fotografa i risultati delle  iniziative sostenute nel 2024 dalla Direzione Impact. Inserita nella Divisione Banca dei Territori  guidata da Stefano Barrese, la Direzione supporta oltre 100.000 realtà del Terzo Settore, con circa  300 milioni di euro di credito agevolato all’anno per interventi a favore delle fasce più fragili della  società. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

