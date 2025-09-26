Intesa Sanpaolo e Prometeia presentano il rapporto sulla valutazione d’impatto sociale

Lettera43.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Intesa Sanpaolo e Prometeia hanno presentato il rapporto annuale sulla valutazione d’impatto sociale, documento che fotografa i risultati delle iniziative sostenute nel 2024 dalla direzione Impact della banca. Quest’ultima supporta oltre 100 mila realtà del Terzo settore con circa 300 milioni di euro di credito agevolato all’anno per interventi a favore delle fasce più fragili della società. Dal report è emerso che ogni euro destinato a progetti ad alto valore genera un beneficio per la collettività superiore al triplo dell’importo erogato. Le iniziative sostenute hanno avuto oltre 3 milioni di beneficiari complessivi. 🔗 Leggi su Lettera43.it

intesa sanpaolo e prometeia presentano il rapporto sulla valutazione d8217impatto sociale

© Lettera43.it - Intesa Sanpaolo e Prometeia presentano il rapporto sulla valutazione d’impatto sociale

In questa notizia si parla di: intesa - sanpaolo

Cinquanta miliardi per le aziende: accordo tra Confindustria Brescia e Intesa Sanpaolo

Intesa Sanpaolo, Gros-Pietro: Plafond da 10 mld per sostenere gli investimenti di Zes Unica e Zls

Intesa Sanpaolo: 2 miliardi di credito al Sud nel primo trimestre

intesa sanpaolo prometeia presentanoIntesa Sp, benefici sociali triplicati da finanziamenti al Terzo Settore - 4 minuti per la lettura MILANO (ITALPRESS) – Dal Rapporto annuale sulla valutazione d’impatto sociale emerge che ogni euro destinato a progetti ad alto valore, genera un beneficio per la collettività ... Come scrive quotidianodelsud.it

Intesa Sanpaolo e Fai presentano i 'Luoghi del Cuore' - Una chiesa affrescata, un antico monastero, un castello disabitato, una borgata di montagna, un bosco, un sentiero. Segnala ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Intesa Sanpaolo Prometeia Presentano