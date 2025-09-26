Intesa Sanpaolo e Prometeia presentano il rapporto sulla valutazione d’impatto sociale
Intesa Sanpaolo e Prometeia hanno presentato il rapporto annuale sulla valutazione d’impatto sociale, documento che fotografa i risultati delle iniziative sostenute nel 2024 dalla direzione Impact della banca. Quest’ultima supporta oltre 100 mila realtà del Terzo settore con circa 300 milioni di euro di credito agevolato all’anno per interventi a favore delle fasce più fragili della società. Dal report è emerso che ogni euro destinato a progetti ad alto valore genera un beneficio per la collettività superiore al triplo dell’importo erogato. Le iniziative sostenute hanno avuto oltre 3 milioni di beneficiari complessivi. 🔗 Leggi su Lettera43.it
